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Разрезанные фото, разбитые лампадки: в Киеве вандалы осквернили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко (ВИДЕО)

Сегодня 10:25
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Неизвестные изуродовали места захоронения Героев Украины на Аскольдовой могиле.

Об этом сообщила военнослужащая Алина Михайлова в сети «Х» и прикрепила видео от очевидца, который пришел к могилам погибших Героев Украины. По его словам, неизвестные вандалы орудовали на Аскольдовой могиле около полуночи.

Изрезанные фотографии, изуродованные венки с цветами, сорванные и поломанные именные таблички, стенды, разбитые лампадки, разрисованные флаги над могилами – теперь такую ​​картину можно наблюдать на местах захоронения военных Да Винчи (Дмитрия Коцюбайло), Джуса (Андрея Пильщикова) и Павла Петриченко.

Ну, что можно сказать… какие-то сумасшедшие люди, – честно признается свидетель.

В публикации Алина Михайлова обратилась к неизвестным.

Новости Днепра про Разрезанные фото, разбитые лампадки: в Киеве вандалы осквернили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного.

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Новости Днепра про Разрезанные фото, разбитые лампадки: в Киеве вандалы осквернили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Разрезанные фото, разбитые лампадки: в Киеве вандалы осквернили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко (ВИДЕО)Русский

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