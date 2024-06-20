Разрезанные фото, разбитые лампадки: в Киеве вандалы осквернили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко (ВИДЕО)

Неизвестные изуродовали места захоронения Героев Украины на Аскольдовой могиле.

Об этом сообщила военнослужащая Алина Михайлова в сети «Х» и прикрепила видео от очевидца, который пришел к могилам погибших Героев Украины. По его словам, неизвестные вандалы орудовали на Аскольдовой могиле около полуночи.

Изрезанные фотографии, изуродованные венки с цветами, сорванные и поломанные именные таблички, стенды, разбитые лампадки, разрисованные флаги над могилами – теперь такую ​​картину можно наблюдать на местах захоронения военных Да Винчи (Дмитрия Коцюбайло), Джуса (Андрея Пильщикова) и Павла Петриченко.

Ну, что можно сказать… какие-то сумасшедшие люди, – честно признается свидетель.

В публикации Алина Михайлова обратилась к неизвестным.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного.

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