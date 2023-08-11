Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град

На Днепропетровщине бушует непогода.

С ночи в Днепре и местами по области идут сильные дожди, густые тучи затянули небо – даже нет надежды на солнышко.

А в Синельниковском районе еще и выпал град размером с перепелиное яйцо.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

В Днепре непогода уже также наделала беды – некоторые улицы города затопило.

Отметим, по прогнозам синоптиков, сегодня в Днепропетровской области дождь будет весь день, а также возможны шквалы и гроза.

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