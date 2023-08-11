Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град

С ночи в Днепре и местами по области идут сильные дожди, густые тучи затянули небо – даже нет надежды на солнышко.
А в Синельниковском районе еще и выпал град размером с перепелиное яйцо.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
В Днепре непогода уже также наделала беды – некоторые улицы города затопило.
Отметим, по прогнозам синоптиков, сегодня в Днепропетровской области дождь будет весь день, а также возможны шквалы и гроза.
Читайте также:
Автор:
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
Лидер по частоте и количеству разводов – Киев, но среди…
Днепр накрыла непогода.
Сегодня ночью на трассе М-04 Знаменка - Луганск - Изварино…
В Днепре в Зеленом Гае снова перекладывают плитку.
Часть старинных зданий в центре Днепра были снесены для строительства новых на то время магазинов. Одним из таких стал дом Штромберга. Построенный в начале прошлого века, он пережил Вторую мировую войну, но был снесен при реконструкции соседствующего рядом с ним…
Криворожец создал телеграмм-канал, полностью копировавший один из самых известных николаевских каналов с национальным именем.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В суде рассматривали дело несовершеннолетнего парня, курившего электронное устройство Elfbar.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Лидер по частоте и количеству разводов – Киев, но среди областей рейтинг возглавляет Днепропетровщина.
Днепр накрыла непогода.
Сегодня ночью на трассе М-04 Знаменка - Луганск - Изварино возле поселка Божедаровка произошла ужасная авария.
Все под контролем!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!