Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейских

На днях в селе Елизаветовка произошел странный случай – пьяный мужчина напал на полицейских с косой.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Отмечается, что патрульные прибыли на вызов в один из домов на улице Уютной. Оттуда выбежал мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения с косой в руках.
Он набросился на полицейских и повредил служебный автомобиль. Кроме того, ранил одного из правоохранителей.
Нападавшего задержали. Оказалось, что ему 29 лет. Что побудило мужчину бросаться на копов с косой – пока неизвестно.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
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