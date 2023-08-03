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  • Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейских

Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейских

Сегодня 12:21
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Один из полицейских получил телесные повреждения.

Новости Днепра про Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейских

На днях в селе Елизаветовка произошел странный случай – пьяный мужчина напал на полицейских с косой.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Отмечается, что патрульные прибыли на вызов в один из домов на улице Уютной. Оттуда выбежал мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения с косой в руках.

Он набросился на полицейских и повредил служебный автомобиль. Кроме того, ранил одного из правоохранителей.

Нападавшего задержали. Оказалось, что ему 29 лет. Что побудило мужчину бросаться на копов с косой – пока неизвестно.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

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Новости Днепра про Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейскихУкраїнська Новости Днепра про Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейскихРусский

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