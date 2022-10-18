Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками

Содержимое пакетов и свертков правоохранители передали на экспертизу. В Единый реестр досудебных расследований информация по данному факту внесена, как «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» (часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители увидели подозрительного мужчину 17 октября на улице Орловской. У 39-летнего фигуранта провели поверхностный осмотр. У него изъяли наркотическое вещество, предположительно «каннабис».

В Чечеловском районе Днепра полицейские нашли у мужчины свертки и слип-пакеты с наркотиками.

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