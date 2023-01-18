Разделят на два: мэр Днепра рассказал, что дальше будут делать с разрушенным домом на Победе

Судьбу разрушенного дома на Победе решат после заключения специалистов.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире программы «Васильевский остров» на 11 телеканале.

По его словам, что дальше делать с разрушенным домом на Победе решат после инструментального обследования поврежденных конструкций. Вероятно, его могут разделить на два отдельных дома, разобрав части наиболее пострадавших подъездов.

По словам Филатова, власти очень надеются, что не нужно будет все разбирать. Кроме этого, есть шанс, что из разбитых домов можно будет вынести уцелевшие вещи жильцов дома.

Предварительно вывод по состоянию конструкций могут предоставить за неделю. После чего жильцы дома будут знать демонтируют ли их квартиры.

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