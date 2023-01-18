Разделят на два: мэр Днепра рассказал, что дальше будут делать с разрушенным домом на Победе

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире программы «Васильевский остров» на 11 телеканале.
По его словам, что дальше делать с разрушенным домом на Победе решат после инструментального обследования поврежденных конструкций. Вероятно, его могут разделить на два отдельных дома, разобрав части наиболее пострадавших подъездов.
По словам Филатова, власти очень надеются, что не нужно будет все разбирать. Кроме этого, есть шанс, что из разбитых домов можно будет вынести уцелевшие вещи жильцов дома.
Предварительно вывод по состоянию конструкций могут предоставить за неделю. После чего жильцы дома будут знать демонтируют ли их квартиры.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую…
В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в…
Коллег кинологов, помогавших искать погибших под завалами дома в Днепре,…
В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую стали есть животные.
В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые лампы накаливания на новые, экономные LED светильники. Выдадут их бесплатно в рамках программы по улучшению энергосбережения. Получить лампы можно будет на «Укрпочте». Журналисты dnepr.info разбирались, как можно обменять лампочки жителям…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в Днепре.
Коллег кинологов, помогавших искать погибших под завалами дома в Днепре, в родном Павлограде отказывались вести в маршрутках.
В Днепропетровской области псевдоволонтеры занимались продажей бронежилетов, которые бесплатно передавали для ВСУ иностранцы.
Сегодня утром в Броварах разбился вертолет ГСЧС.
Руководство МВД, разбившееся в авиакатастрофе в Броварах, летело вертолетом в командировку в одну из "горячих" точек.
Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!