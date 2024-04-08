Разбирают по кусочкам: в Днепре вандалы во второй раз украли резиновую плитку с детской площадки

Днепровские вандалы снова вернулись к делу. На этот раз пострадала детская площадка на улице Минусинская, 16. Как сообщили в КП «Развитие территорий города» неизвестные украли часть резинового покрытия, которое должно было бы уберечь детей от травматизма во время игры.
Теперь из-за отсутствия покрытия возле детского оборудования малыши не только могут упасть и получить повреждения, но и это может привести к более серьезным последствиям.
Коммунальщики говорят, что это уже второй случай на этой площадке, когда кто портит резиновое покрытие и забирает его для собственных нужд. Первый такой случай произошел в 2022 году.
В 2023 году восстановили 10 квадратных метров украденной плитки и до сих пор площадка находилась в надлежащем состоянии. Прошел год и ситуация снова повторилась, но с другой стороны детской зоны отдыха.
Настоятельно просим жителей Днепра помнить, что надлежащее использование и бережное отношение к имуществу способствуют созданию безопасных и гостеприимных мест для прогулок и Вас и Ваших детей. Если Вы были свидетелем или располагаете какой-либо информацией о подобных случаях вандализма, пожалуйста, немедленно сообщайте в полицию. Вместе мы можем сделать все, чтобы дети играли в безопасных условиях, — говорится в сообщении.
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