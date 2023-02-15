Разбились десятки бутылок: в Днепре на проспекте Мазепы перевернулась фура с водкой

Там перевернулась фура, которая перевозила водку. К тому же грузовик задел электроопору.
Об этом сообщает «Информатор».
Видео момента:
Предварительно известно, что водитель двигался со стороны проспекта Ивана Мазепы в сторону проспекта Сергея Нигояна. Во время поворота у грузовика отказали тормоза, он перевернулся и влетел в электроопору.
К счастью, с водителем все хорошо.
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