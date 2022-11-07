Разбил стекло в авто и украл деньги: в Днепре задержали вора

Вчера, 6 ноября, в Амур-Нижнеднепровском районе патрульные увидели мужчину, который перебежал проезжую часть в неположенном месте и продолжил бежать дальше.

Инспекторы решили догнать гражданина. Горожанина остановили.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, мужчина убегал не просто так. Он в соседнем дворе разбил стекло в автомобиле и украл оттуда деньги. Об этом патрульным рассказал владелец авто, который и гнался за злоумышленником.

Полицейские вместе с вероятным вором вернулись к поврежденному авто, где тот признался в содеянном.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину передали следователю.

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