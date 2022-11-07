Разбил стекло в авто и украл деньги: в Днепре задержали вора

Инспекторы решили догнать гражданина. Горожанина остановили.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как выяснилось, мужчина убегал не просто так. Он в соседнем дворе разбил стекло в автомобиле и украл оттуда деньги. Об этом патрульным рассказал владелец авто, который и гнался за злоумышленником.
Полицейские вместе с вероятным вором вернулись к поврежденному авто, где тот признался в содеянном.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину передали следователю.
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