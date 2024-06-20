Разбогател на 350 тыс долл и купил две квартиры: на Днепропетровщине будут судить эксвоенкома областного ТЦК

В июле 2023 года правоохранители провели обыски по местам работы и проживания экспослужащего и его родственников, также причастных к незаконному обогащению. Тогда была изъята документация, подтверждающая право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества. В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования завершено, а обвинительный акт направлен в районный суд.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Эксвоенкому областного ТЦК инкриминируют ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет за решеткой.
Напомним, что в должности областного ТЦК экс-чиновник получил активы на почти 13,5 млн грн. Он успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Также зарегистрировал на члена семьи-предпринимателя предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м². Кроме того, установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации почти на 4,3 млн. грн.
Читайте также:
Автор:
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
Рыбоохранительный патруль и другие специалисты обследовали Днепровское водохранилище, где обнаружили…
Один из самых популярных рынков на левом берегу разбирают.
В Польше перевернулся автобус с украинцами.
Днепрянка Рафаэль Казбекова завоевала "золото" на молодежном чемпионате Великобритании по боулдерингу.
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
Рыбоохранительный патруль и другие специалисты обследовали Днепровское водохранилище, где обнаружили массовый мор сомов.
Один из самых популярных рынков на левом берегу разбирают.
В Польше перевернулся автобус с украинцами.
Выяснилось, кто совершил акт вандализма на Аскольдовой могиле.
Приднепровская железная дорога меняет график электрички Никополь.
В Днепре есть места, где цветут поля лаванды.
В социальных сетях обнародовали фото обломков от ракет, которые летели над Днепропетровщиной сегодня ночью.
В Укрэнерго известили украинцев об изменениях в отключении света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!