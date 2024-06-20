Разбогател на 350 тыс долл и купил две квартиры: на Днепропетровщине будут судить эксвоенкома областного ТЦК

Эксвоенкому Днепропетровского областного территориального центра комплектования, который за полтора года полномасштабного вторжения обогатился на 350 тысяч долларов, грозит до 10 лет тюрьмы.

В июле 2023 года правоохранители провели обыски по местам работы и проживания экспослужащего и его родственников, также причастных к незаконному обогащению. Тогда была изъята документация, подтверждающая право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества. В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования завершено, а обвинительный акт направлен в районный суд.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Эксвоенкому областного ТЦК инкриминируют ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, что в должности областного ТЦК экс-чиновник получил активы на почти 13,5 млн грн. Он успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Также зарегистрировал на члена семьи-предпринимателя предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м². Кроме того, установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации почти на 4,3 млн. грн.

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