Разблокирован крупнейший пункт пропуска между Украиной и Польшей: что известно

В настоящее время грузовики могут свободно проходить пункты пропуска. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
Более месяца продолжалась блокада грузовиков на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск». После 14 часов 11 декабря возобновилось стабильное движение через этот участок границы.
В направлении Украины проехали 15 фур. Также 25 грузовиков следуют в сторону Польши. Оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях производится в обычном режиме.
За это время команда Министерства и Посольства практически ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была трудная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства, – прокомментировал событие Александр Кубраков.
Когда разблокируют другие пункты пропуска, пока не сообщается.
Так называемая забастовка польских перевозчиков началась 6 ноября. Тогда митингующие заблокировали движение автомобилей на одном из пунктов пропуска, а позже расширили блокаду. Дальнобойщики требуют отмены транспортного безвиза для Украины. Они хотят, чтобы украинские водители грузовиков снова получали разрешения на пересечение границы, действовавшие до 24 февраля 2022 года.
В начале декабря украинские Мининфраструктуры и польские власти сообщили о том, что согласовали конкретные шаги по разблокированию границы. Украина выполнила свою часть договоренностей с ЕС и Польшей, но до 11 декабря все пункты пропуска были заблокированы.
Читайте также:
Автор:
Больше всего подорожают билеты из Киева.
Для въезда в другую страну при себе необходимо иметь ряд…
На границе поймали жителя Днепропетровщины, пытавшегося уйти из Украины по…
С 9 декабря начнет курсировать новый поезд в Польшу.
Спасибо нашим защитникам!
Борис Филатов пообещал хорошие новости.
Полезная информация!
Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!
В Днепре несколько жилых домов раньше были корпусами детской колонии. Находилось исправительное учреждение в Аптекарской балке. После Второй мировой войны часть корпусов были перестроены, еще часть – снесли для строительства детского сада.
Вандалы добрались до Успенской площади в Днепре.
Украинский актер Андрей Павленко погиб на войне
В Днепре мошенники ради выгоды используют символику ДНУ им. Олеся Гончара.
В Украине из-за военного положения не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество.
Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует она год и обновлять ее нужно соответственно раз в год. Но в ряде случаев отсрочка может быть аннулирована.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!