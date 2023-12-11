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Разблокирован крупнейший пункт пропуска между Украиной и Польшей: что известно

Сегодня 16:01
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Наибольший пункт пропуска между Польшей и Украиной был разблокирован.

Новости Днепра про Разблокирован крупнейший пункт пропуска между Украиной и Польшей: что известно

В настоящее время грузовики могут свободно проходить пункты пропуска. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Более месяца продолжалась блокада грузовиков на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск». После 14 часов 11 декабря возобновилось стабильное движение через этот участок границы.

В направлении Украины проехали 15 фур. Также 25 грузовиков следуют в сторону Польши. Оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях производится в обычном режиме.

За это время команда Министерства и Посольства практически ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была трудная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства, – прокомментировал событие Александр Кубраков.

Когда разблокируют другие пункты пропуска, пока не сообщается.

Блокада украинской границы с Польшей – что известно?

Так называемая забастовка польских перевозчиков началась 6 ноября. Тогда митингующие заблокировали движение автомобилей на одном из пунктов пропуска, а позже расширили блокаду. Дальнобойщики требуют отмены транспортного безвиза для Украины. Они хотят, чтобы украинские водители грузовиков снова получали разрешения на пересечение границы, действовавшие до 24 февраля 2022 года.

В начале декабря украинские Мининфраструктуры и польские власти сообщили о том, что согласовали конкретные шаги по разблокированию границы. Украина выполнила свою часть договоренностей с ЕС и Польшей, но до 11 декабря все пункты пропуска были заблокированы.

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Новости Днепра про Разблокирован крупнейший пункт пропуска между Украиной и Польшей: что известноУкраїнська Новости Днепра про Разблокирован крупнейший пункт пропуска между Украиной и Польшей: что известноРусский

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