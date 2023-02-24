“Расизм“ или природное явление: специалисты рассказали о разнице между коричневыми и белыми яйцами

Никакого «расизма» в оценке яиц нет, утверждают эксперты. И белые, и коричневые яйца одинаково полезны и питательны. Да и внутри они практически ничем не отличаются одни от других. При этом яркость и цветовая насыщенность желтка зависит, скорее, от рациона кур-несушек, а не от окраски скорлупы.
А разница в цвете обусловлена только лишь породой кур и цветом их оперения. У коричневых кур скорлупа яиц коричневая, у белых – белая. Кстати, у некоторых пород даже бывают яйца голубого и розового оттенка. При этом с ориентацией у них все в порядке.
Однако ни вкусом, ни питательной ценностью все эти яйца не отличаются друг от друга. Содержание полезных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 во всех цветах яиц примерно одинаковое. И оно может отличаться лишь в том случае, если куриный корм был обогащен различными минералами.
Но при этом все же в среднем коричневые яйца немного дороже белых. Очевидно, это может быть связано с тем, что коричневые яйца, как правило, чуть крупнее белых. Потому иногда продавцы выставляют за них более высокую цену.
Источник:: today.ua
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