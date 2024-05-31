«Растительные клептоманы»: в Кривом Роге неизвестные с корнями вырвали елки из кладбища

Криворожцы жалуются на появление растительных клептоманов, не гнушающихся воровством из кладбища.
На Всебратском кладбище Кривого Рога неизвестные выдернули с корнями елки прямо из могилы, сообщает телеграм-канал «На часі».
Местные жители пришли на кладбище, чтобы убрать могилу родственника, но обнаружили, что молодые саженцы елки, которые они высадили, исчезли. Неизвестные вырвали растения с корнями.
Жители Кривого Рога отмечают, что это не первый раз, когда в городе воруют деревья. «Растительные клептоманы» украли целую клумбу можжевельника из парка Мершавцева. Исчезновение пяти кустов из центральной аллеи работники парка заметили утром.
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