Растворились в воздухе: в Днепровском районе мужчина продавал несуществующие дрова и другие вещи

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
30-летний житель села Звонецкое, представившись работников лесхоза, предложил 72-летней женщине купить у него дрова. После того, как пенсионерка заплатила ему деньги, мошенник исчез.
Кроме того правоохранители установили его причастность к трем кражам из частных домов в январе этого года. Мужчина проникал в дома, разбив окно. Таким образом он сумел украсть бензопилу, сварочный аппарат, болгарку, бензокосу, электронный радиатор, электрокамин, цифровую камеру, мини мойку и другую технику.
Как выяснилось, мужчина уже неоднократно был судим. Полицейские сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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