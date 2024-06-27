Рассыпаются потолок, пол и стены: что стало с Дворцом профилактики в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как Дворец выглядит сейчас.
Сто лет назад, в 1924 году в городе начали строительство Дворца профилактики — медицинского учреждения, где предоставлялось комплексное обслуживание больных. Полное его название: «Дворец охраны здоровья». Проектированием здания занимался тогдашний городской архитектор Александр Красносельский. Дворец предназначался для медобслуживания рабочих завода им. Петровского.
В здании было предусмотрено все для лечения: тут работали диагностический и травматологический кабинеты, электро-светолечебница, диетический диспансер, принимали специалисты разного профиля. За год Дворец обслуживал тысячи людей.
Место, где было построено медучреждение, было выбрано не случайно. В то время активно развивали рабочие районы у промзоны.
Строительство здания длилось 3 года и завершилось в 1927 году. Здание получилось в стиле неоклассицизма – с гранитной лоджией, колоннами и скульптурами на крыше и фасаде, массивной отделкой. Первый этаж был облицован гранитом, такой же была лестница у входа.
После Второй мировой войны его восстанавливали и немного переделали планировку – был частично изменен фасад и убрана часть декора.
Долгое время тут работала поликлиника 2-й городской больницы. В 2017 году Дворец профилактики был закрыт, все врачи оттуда уехали, но здание было практически целым. У фасада был аутентичный вид, во Дворце были окна, двери, но на боковых частях здания пошли трещины.
Пустым и целым дворец стоял не долго. В нем сразу выбили окна, в здании в скором времени появилось много мусора, из-за отсутствия ремонта, отопления и присутствия влажной слякотной погоды, дождей и снега – стены здания стали разрушаться.
Сейчас во дворе разрушены не только стены, но и лестница, с полов и стен сбита плитка, нет окон, дверей, частично нет потолков, полов, а где есть – они осыпаются. В прошлом году стало известно, что Дворец разбирают по кирпичикам.
К сегодняшнему дню Дворец пережил не один пожар.
фото: Т. Марченко, С. Подолинный, А. Костюк, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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