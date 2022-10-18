Расстрел нацгвардейцев на Южмаше в Днепре: дело стрелка направили в суд

ДБР завершило досудебное расследование расстрела нацгвардейцев на заводе Южмаш в Днепре.

Как установило следствие, обвиняемый Артемий Рябчук, после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял издевательством, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.

В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести. Обвинительный акт направлен в суд. Рябчуку светит пожизненное заключение.

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