Расстрел нацгвардейцев на Южмаше в Днепре: дело стрелка направили в суд

Как установило следствие, обвиняемый Артемий Рябчук, после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.
За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.
Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял издевательством, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.
В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести. Обвинительный акт направлен в суд. Рябчуку светит пожизненное заключение.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Несколько лет назад здание мечети в Днепре было возвращено мусульманской…
Правительство Украины призывает жителей Днепра и всей страны экономнее расходовать…
Подозреваемого горожанина задержали полицейские.
Рассказываем, где можно проверить, могут ли у вас аварийно отключить…
Всё в норме!
Несколько лет назад здание мечети в Днепре было возвращено мусульманской громаде. До этого почти 100 лет в ней находилась спортивная школа, где занимались дети. В общину мечеть вернулась в уже измененном состоянии: в виде неказистого дома.
Мальчика доставили в днепровскую больницу.
Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Приднепровской ТЭС.
Правительство Украины призывает жителей Днепра и всей страны экономнее расходовать не только электричество, но и воду. Враг бьет по критической инфраструктуре, сегодня в городе возможны перебои не только со светом, но и с водой. Журналисты dnepr.info разбирались, что нужно сделать,…
Подозреваемого горожанина задержали полицейские.
Вчера, 17 октября, в 20:00 на линию "101" сообщили, что в Никополе на временной стоянке горит микроавтобус.
Рассказываем, где можно проверить, могут ли у вас аварийно отключить свет.
Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над Днепропетровской областью.
Важно!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!