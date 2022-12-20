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Расписание всех маршруток Днепра: полный список

Сегодня 13:27
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Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с помощью специального чат-бота.

Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра: полный список

Для этого необходимо перейти по ссылке и нажать Start. Далее – появится информация, как пользоваться чат-ботом:

Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра: полный список

С его помощью можно проверить, как курсируют троллейбусы, трамваи, автобусы, интервалы их движения в разные часы дня.

К примеру, открываем чат, нажимаем клавишу Start и вводим запрос “Автобус 155”. И получаем ответ:

Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра: полный список

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Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра: полный списокУкраїнська Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра: полный списокРусский

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