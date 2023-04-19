«Распихал» мешки по бакам и подъездам: в Днепре мужчина разнес строймусор по всему двору

Днепрян разнес мусор по всему микрорайону, чтобы не вывозить на полигон.

Об этом рассказали в Инспекции по благоустройству.

Во вторник, 18 апреля, инспекция по благоустройству выписала админпротокол мужчине, который разнес мусор по всему двору. Произошло это на улице Волынской, 7а.

Скорее всего, днепрянин не хотел вывозить мусор, поэтому решил оставить использованные при ремонте стройматериалы на улице, а чтобы его замысел никто не заметил, он «распихал» их по всему двору. Судя по фото, несколько пакетов он оставил в подъезде, а мешки бросил вблизи домов и несколько из них донес до мусорных баков.

Инспекторы выписали ему админпротокол за ухудшение благоустройства территории общего использования. Отметим, что жильцы должны самостоятельно вывозить крупногабаритный строительный мусор на полигон для его утилизации.

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