Распускаются кельрейтерия и аралия: в Днепре на выходных снова будет работать ботсад

В Днепре в субботу будет работать ботсад.

В Днепре снова будет работать ботсад на выходных. Об этом сообщили сотрудники учреждения.

Ботсад откроет свои двери уже в эту субботу, 6 мая, с 10 до 16 часов дня. Вход через админкорпус на улице Бронетанковой.

Уже цветут японская айва и магнония. Со дня на день расцветут церцисс, сирени и древовидные пионы. Продолжается цветение боярышника и гибридных магнолий, — говорят сотрудники сада.

Можно попасть в оранжерею, вход платный. Цена:

взрослые 45 грн

дети от 7 до 14 лет 15 грн

дети до 7 лет бесплатно

переселенцы и участники боевых действий 15 грн (при предъявлении удостоверения)

дети переселенцев и участников боевых действий 9 грн.

Такие же цены и на сам вход в ботсад.

Проведут несколько экскурсий. Стоимость одного билета – 30 гривен. График – 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. Экскурсии начинаются на Пионовой площади возле админкорпуса.

Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.

Кроме прогулки по саду можно приобрести комнатные и разнообразные почвенные растения.

Что посмотреть?

На фото ниже кельрейтерия или ложное мыльное дерево, еще его иногда называют «дерево-фонарик». Декоративное листопадное дерево, на котором летом появляются плоды розового цвета и трехлопастной формы.

Цветная айва японская или хеномелес. Об этих огненных цветах мы рассказывали раньше ТУТ

Аралия высокая — также аралия маньчжурская, шип-дерево, чертово дерево. В медицине используют корни аралии, готовя спиртовую настойку. Она улучшает состояние больных после тяжелых заболеваний, стимулирует работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

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