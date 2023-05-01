Распускаются кельрейтерия и аралия: в Днепре на выходных снова будет работать ботсад

В Днепре снова будет работать ботсад на выходных. Об этом сообщили сотрудники учреждения.
Ботсад откроет свои двери уже в эту субботу, 6 мая, с 10 до 16 часов дня. Вход через админкорпус на улице Бронетанковой.
Уже цветут японская айва и магнония. Со дня на день расцветут церцисс, сирени и древовидные пионы. Продолжается цветение боярышника и гибридных магнолий, — говорят сотрудники сада.
Можно попасть в оранжерею, вход платный. Цена:
Такие же цены и на сам вход в ботсад.
Проведут несколько экскурсий. Стоимость одного билета – 30 гривен. График – 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. Экскурсии начинаются на Пионовой площади возле админкорпуса.
Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.
Кроме прогулки по саду можно приобрести комнатные и разнообразные почвенные растения.
Что посмотреть?
На фото ниже кельрейтерия или ложное мыльное дерево, еще его иногда называют «дерево-фонарик». Декоративное листопадное дерево, на котором летом появляются плоды розового цвета и трехлопастной формы.
Аралия высокая — также аралия маньчжурская, шип-дерево, чертово дерево. В медицине используют корни аралии, готовя спиртовую настойку. Она улучшает состояние больных после тяжелых заболеваний, стимулирует работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.
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