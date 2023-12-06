Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото

Так, там, где сейчас находится Днепровский академический театр оперы и балета, раньше был сквер, в котором была статуя слона.
В сети опубликовали редкое фото тех времен. На нем 1950-е годы. Днепряне позируют на фоне этой статуи.
Что известно об этом сквере
Его обустроили в 1880-х годах. Сначала он назывался «Яковлевский», в честь городского головы, который и занимался его созданием. Вход был платным. В сквере было «Кафешантан» – развлекательное заведение, где пели песни непристойного содержания. На территории был фонтан, ресторан, тир, качели.
Когда Екатеринослав переименовали в Днепропетровск, сквер тоже изменил название – он стал «сквером имени товарища Раковского», в 1930-х он носил название «имени 8 Марта» — тогда это было место для развлечений, в сквере даже была эстрада.
Но уже в 1936 году он стал детским парком и назывался сначала «Детский парк культуры и отдыха Кировского района», а потом «Детский парк имени Войцеховича». В первой половине 1970-х сквер ликвидировали – и позже на этом месте появился театр.
Фото: ФБ-сообщество “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”. Текст: dnepr.info.
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