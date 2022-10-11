Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Ракетный удар с 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты. 2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить», — рассказал он.
По словам Старуха, другие ракеты поразили учебное заведение.
«Повреждена школа и амбулатория», — добавил глава региона.
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