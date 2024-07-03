Утренняя атака на Днепр 3 июля: количество погибших и раненых увеличилось

Об этом сообщил глава ОДА Сергей Лысак.
4 погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр. 27 человек пострадали. Из них 11 госпитализированы. Двое – «трудные», — говорится в сообщении.
Также известно об одном ребенке среди раненых — 14-летней девочке.
Напомним, утром 3 июля враг атаковал Днепр ракетами и ударными дронами. В результате атаки изуродован один из торговых центров города, повреждены автомобили и окна, взрывной волной зацепила заправочную станцию. Кроме того, повреждены шесть учебных заведений – школы и детские сады – к счастью, дети и воспитатели были в укрытии, все уцелели.
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