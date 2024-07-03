Утренняя атака на Днепр 3 июля: количество погибших и раненых увеличилось

Число погибших и раненых в результате ракетной атаки по Днепру увеличилось.

Об этом сообщил глава ОДА Сергей Лысак.

4 погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр. 27 человек пострадали. Из них 11 госпитализированы. Двое – «трудные», — говорится в сообщении.

Также известно об одном ребенке среди раненых — 14-летней девочке.

Напомним, утром 3 июля враг атаковал Днепр ракетами и ударными дронами. В результате атаки изуродован один из торговых центров города, повреждены автомобили и окна, взрывной волной зацепила заправочную станцию. Кроме того, повреждены шесть учебных заведений – школы и детские сады – к счастью, дети и воспитатели были в укрытии, все уцелели.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: