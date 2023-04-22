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  • Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

Сегодня 18:43
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В субботу, 22 апреля, в Кривом Роге родственники защитников Украины, которые служат в 129-й бригаде Территориальной обороны ВСУ, устроили большой митинг. Они перекрыли проезжую часть и с плакатами и лозунгами "Позор" озвучили свои жалобы.

Новости Днепра про Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

Митингующие требуют надлежащего лечения раненых воинов и возвращения тел погибших. Также они обвиняют командование бригады в том, что военных отправляют на «ноль» без надлежащего питания, амуниции, медицинского обеспечения и огневой поддержки артиллерии.

Об этом пишет «Суспільне Дніпро».

Новости Днепра про Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

«Ситуация очень сложная. У нас не хватает автомобилей для ввоза 200-ых, не хватает медикаментов, снаряжения. Много погибших, много контуженных, которых отказываются лечить. Хотим узнать, почему наши ребята без артподдержки, без дронов, без ночных тепловизоров, хотя, по документам, они есть. Если они стоят на первой линии, то они должны быть всем обеспечены», — рассказал волонтер Виктор Миронов, который вместе с коллегами помогает бойцам.

Несмотря на перекрытую дорогу и большое количество протестующих, представители местной власти и военного командования бригады отказались общаться с людьми.

Новости Днепра про Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

«Сегодня мы ничего не решили. Все ждали Вилкула, но он так и не пришел. Его помощница Третьяк сказала, что ребятам все доставили. Нужно обращаться куда-то выше, на Киев», — поделилась жена одного из военных.

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Новости Днепра про Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митингУкраїнська Новости Днепра про Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митингРусский

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