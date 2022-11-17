Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшие

В Днепре утром раздались взрывы.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате утренних обстрелов города есть пострадавшие. По его словам, ранения получили четыре человека, среди них 15-летний ребенок.

Число пострадавших растет.

Глава Днепропетровской ОВА уточнил, что ранение получила 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. Их состояние средней тяжести.

Могу сказать только одно. Увы, количество пострадавших растет. Предварительно, уже три человека, включая ребёнка 15 лет:(( UPD: уже четыре, – отметил Филатов.

Напомним, сегодня утром в Днепре прогремели мощные взрывы. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне попали в два инфраструктурных объекта в Днепре.

Есть попадание в промышленное предприятие, там начался пожар. Повреждены также рядом дома. На месте работают спасатели.

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