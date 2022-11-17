Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшие

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате утренних обстрелов города есть пострадавшие. По его словам, ранения получили четыре человека, среди них 15-летний ребенок.
Число пострадавших растет.
Глава Днепропетровской ОВА уточнил, что ранение получила 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. Их состояние средней тяжести.
Могу сказать только одно.
Увы, количество пострадавших растет.
Предварительно, уже три человека, включая ребёнка 15 лет:((
UPD: уже четыре, – отметил Филатов.
Напомним, сегодня утром в Днепре прогремели мощные взрывы. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне попали в два инфраструктурных объекта в Днепре.
Есть попадание в промышленное предприятие, там начался пожар. Повреждены также рядом дома. На месте работают спасатели.
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