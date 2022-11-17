Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшие

Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшие

Сегодня 10:04
просмотров

В Днепре утром раздались взрывы.

Новости Днепра про Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшие

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате утренних обстрелов города есть пострадавшие. По его словам, ранения получили четыре человека, среди них 15-летний ребенок.

Число пострадавших растет.

Глава Днепропетровской ОВА уточнил, что ранение получила 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. Их состояние средней тяжести.

Могу сказать только одно.

Увы, количество пострадавших растет.

Предварительно, уже три человека, включая ребёнка 15 лет:((

UPD: уже четыре, – отметил Филатов.

Напомним, сегодня утром в Днепре прогремели мощные взрывы. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне попали в два инфраструктурных объекта в Днепре.

Есть попадание в промышленное предприятие, там начался пожар. Повреждены также рядом дома. На месте работают спасатели.

Читайте также:

Новости Днепра про Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Ранена 15-летняя девочка: в результате утренних обстрелов Днепра есть пострадавшиеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы

    Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО…

    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги
    Новости Днепра
    Сегодня 12:54
    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги

    Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.

    Количество пострадавших растет: мэр Днепра о ракетном ударе
    Новости Днепра
    Сегодня 10:33
    Количество пострадавших растет: мэр Днепра о ракетном ударе

    Сегодня утром россияне атаковали Днепр.

    «россияне бомбят предприятия в Днепре», — Шмыгаль
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    «россияне бомбят предприятия в Днепре», — Шмыгаль

    Премьер заявил, что над Киевом также сейчас пролетают ракеты.

    Последние новости

    Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы
    Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы

    Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО сбивала как минимум 90% ракет.

    Сегодня 12:59
    просмотров
    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги
    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги

    Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.

    Сегодня 12:54
    0
    просмотров
    В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан
    В Днепре в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан

    На месте обстрела в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов во дворе пострадавшего дома.

    Сегодня 12:13
    просмотров
    Можно приобрести за донат: в Днепре изготовляют сувенирные противотанковые ежи (ФОТО)
    Можно приобрести за донат: в Днепре изготовляют сувенирные противотанковые ежи (ФОТО)

    В Днепре в учреждениях внешкольного образования изготовляют сувенирные противотанковые ежи.

    Сегодня 10:55
    1
    просмотров
    Количество пострадавших растет: мэр Днепра о ракетном ударе
    Количество пострадавших растет: мэр Днепра о ракетном ударе

    Сегодня утром россияне атаковали Днепр.

    Сегодня 10:33
    0
    просмотров
    «россияне бомбят предприятия в Днепре», — Шмыгаль
    «россияне бомбят предприятия в Днепре», — Шмыгаль

    Премьер заявил, что над Киевом также сейчас пролетают ракеты.

    Сегодня 10:28
    просмотров
    Есть попадания в промышленное предприятие, повреждены дома, – Резниченко о ракетных ударах по Днепру
    Есть попадания в промышленное предприятие, повреждены дома, – Резниченко о ракетных ударах по Днепру

    Сегодня утром российские ракеты атаковали Днепр.

    Сегодня 10:14
    1
    просмотров
    Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)
    Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)

    Сегодня утром во время тревоги жители Днепра слышали взрывы.

    Сегодня 09:55
    0
    просмотров
    Россияне обстреляли Днепр: попадание в два инфраструктурных объекта, есть пострадавший
    Россияне обстреляли Днепр: попадание в два инфраструктурных объекта, есть пострадавший

    Российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, один человек пострадал.

    Сегодня 09:44
    просмотров
    В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды
    В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды

    Из-за отключения напряжения по одному из участков трамвайного маршрута №11 его движение временно приостановлено.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх