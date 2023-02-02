Ракетный удар по жилому дому в Краматорске: количество погибших возросло до трех

Известно, что обстрел произошел около 22 часов 1 февраля. По предварительным данным полиции, в жилой дом могли ударить ракетой «Искандер-К».
По словам ГСЧС, в результате ракетной атаки разрушен с 4 по 1 этаж четырехэтажного жилого дома. Вчера спасатели деблокировали из-под завалов тела трех погибших, еще 2 спасли. По состоянию на 7:00 известно, что травмировались 18 человек, из них 8 госпитализировали.
Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что под завалами обнаружили тело еще одного погибшего. Однако позже выяснилось, что человек жив. Пострадавшего удалось реанимировать, после чего он был отправлен на лечение в Днепр.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром сообщил, что по состоянию на 9:00 известно о трех погибших, спасательно-розыскная операция продолжается. ГСЧС предполагают, что под завалами еще может кто-то быть.
Вот так место удара выглядит с утра.
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