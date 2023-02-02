Ракетный удар по жилому дому в Краматорске: количество погибших возросло до трех

По Краматорску вечером нанесли удар Искандером. Попали в жилой дом.

Известно, что обстрел произошел около 22 часов 1 февраля. По предварительным данным полиции, в жилой дом могли ударить ракетой «Искандер-К».

По словам ГСЧС, в результате ракетной атаки разрушен с 4 по 1 этаж четырехэтажного жилого дома. Вчера спасатели деблокировали из-под завалов тела трех погибших, еще 2 спасли. По состоянию на 7:00 известно, что травмировались 18 человек, из них 8 госпитализировали.

Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что под завалами обнаружили тело еще одного погибшего. Однако позже выяснилось, что человек жив. Пострадавшего удалось реанимировать, после чего он был отправлен на лечение в Днепр.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром сообщил, что по состоянию на 9:00 известно о трех погибших, спасательно-розыскная операция продолжается. ГСЧС предполагают, что под завалами еще может кто-то быть.

Вот так место удара выглядит с утра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: