Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)

Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)

Вчера 10:55
просмотров

Ракетами атаковали центр города, есть погибшие.

Новости Днепра про Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)

Ночью 6 октября россияне ударили ракетами по центру Запорожья. Всего было семь прилетов в жилые кварталы. Попали в дом, часть постройки завалило. Известно о двух погибших женщинах. upd: По уточненным данным от местных властей, одну из жительниц города удалось спасти врачам.

Пока известно о 10 пострадавших. 2 из них отказались от госпитализации, 8 были госпитализированы. Состояние людей, которые в больнице, медики оценивают как средней и легкой тяжести.

Спасательные работы продолжаются. Утром из-под завалов достали мужчину, он жив, пострадавшего чрезвычайники передали медикам.

По состоянию на 10:50 в городе раздается воздушная тревога, председатель ОВА Старух сообщает о новых ракетных ударах. Местные СМИ публикуют видео с места прилета.

Читайте также:

Новости Днепра про Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье: количество жертв возросло до 11
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье: количество жертв возросло до 11

    Число жертв в результате ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье…

    Утренний обстрел жилого квартала в Запорожье: в каком состоянии пострадавшие
    Новости Украины
    Вчера 17:58
    Утренний обстрел жилого квартала в Запорожье: в каком состоянии пострадавшие

    Сегодня на рассвете россияне нанесли семь ракетных ударов по Запорожью.…

    Восстанавливают всем миром: в Днепре понемногу ремонтируют разбитые ракетой автобусы
    Новости Днепра
    05.10.2022 15:03
    Восстанавливают всем миром: в Днепре понемногу ремонтируют разбитые ракетой автобусы

    К работе присоединились люди из всей страны.

    «Теперь ты стал символом нашего города», — мэр Днепра о псе Крыме
    Новости Днепра
    04.10.2022 13:14
    «Теперь ты стал символом нашего города», — мэр Днепра о псе Крыме

    Мэр Днепра навестил пса Крыма, который растрогал всю страну.

    Последние новости

    ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи 13 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи 13 населенных пунктов, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 13 населенных пунктов и атаковали 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники.

    Сегодня 22:00
    просмотров
    «Новая почта» открыла первое заграничное отделение в Польше
    «Новая почта» открыла первое заграничное отделение в Польше

    Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Есть жертвы и раненые: какая сейчас ситуация в Днепропетровской области
    Есть жертвы и раненые: какая сейчас ситуация в Днепропетровской области

    Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Бросили умирать в кукурузном поле: в Днепропетровской области мужчину избили мужчину
    Бросили умирать в кукурузном поле: в Днепропетровской области мужчину избили мужчину

    5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень, который лежал в поле без сознания.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре хотят переименовать улицу в честь погибшего героя Макса Семенова
    В Днепре хотят переименовать улицу в честь погибшего героя Макса Семенова

    Он много лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Без света до 8 часов в день: жителей Днепра предупреждают о веерных отключениях электроэнергии
    Без света до 8 часов в день: жителей Днепра предупреждают о веерных отключениях электроэнергии

    Бывший глава пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил ресурсы на будущую зиму. Он предупредил жителей страны о грядущих веерных отключениях электроэнергии. В домах может не быть света до 8 часов в день.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    Над Днепром заметили редкие перистые облака (ФОТО)
    Над Днепром заметили редкие перистые облака (ФОТО)

    Сегодня жители Днепра могут полюбоваться необычными облаками – перистыми.

    Сегодня 18:27
    2
    просмотров
    Суперсоник и миньон-силач: в Днепре на ж/м Победа появилось необычное граффити
    Суперсоник и миньон-силач: в Днепре на ж/м Победа появилось необычное граффити

    Круто!

    Сегодня 18:00
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области СБУ разоблачила пророссийского блогера-коллаборанта
    В Днепропетровской области СБУ разоблачила пророссийского блогера-коллаборанта

    Безработный мужчина решил стать новым «Шарием».

    Сегодня 17:32
    просмотров
    «Шкурастый» и с флегматичным характером: как выглядит котенок за 75 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    «Шкурастый» и с флегматичным характером: как выглядит котенок за 75 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    В Днепре продают очень много породистых котов, но цены на них почти сравнялись с ценой на старенький автомобиль. Такой котенок подойдет тем, кто хочет возить его на различные выставки или заниматься разведением породы, знакомить его с другими котами или кошками,…

    Сегодня 17:16
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх