Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)

Ракетами атаковали центр города, есть погибшие.

Ночью 6 октября россияне ударили ракетами по центру Запорожья. Всего было семь прилетов в жилые кварталы. Попали в дом, часть постройки завалило. Известно о двух погибших женщинах. upd: По уточненным данным от местных властей, одну из жительниц города удалось спасти врачам.

Пока известно о 10 пострадавших. 2 из них отказались от госпитализации, 8 были госпитализированы. Состояние людей, которые в больнице, медики оценивают как средней и легкой тяжести.

Спасательные работы продолжаются. Утром из-под завалов достали мужчину, он жив, пострадавшего чрезвычайники передали медикам.

По состоянию на 10:50 в городе раздается воздушная тревога, председатель ОВА Старух сообщает о новых ракетных ударах. Местные СМИ публикуют видео с места прилета.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: