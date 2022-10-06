Ракетный удар по центру Запорожья: спасатели разбирают завалы, достают живых людей (ВИДЕО)

Ночью 6 октября россияне ударили ракетами по центру Запорожья. Всего было семь прилетов в жилые кварталы. Попали в дом, часть постройки завалило. Известно о двух погибших женщинах. upd: По уточненным данным от местных властей, одну из жительниц города удалось спасти врачам.
Пока известно о 10 пострадавших. 2 из них отказались от госпитализации, 8 были госпитализированы. Состояние людей, которые в больнице, медики оценивают как средней и легкой тяжести.
Спасательные работы продолжаются. Утром из-под завалов достали мужчину, он жив, пострадавшего чрезвычайники передали медикам.
По состоянию на 10:50 в городе раздается воздушная тревога, председатель ОВА Старух сообщает о новых ракетных ударах. Местные СМИ публикуют видео с места прилета.
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