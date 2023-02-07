Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: еще 5 пострадавших в больнице, в каком они состоянии

Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. К сожалению, эта ужасающая атака убила 46 человек, среди которых и дети. Более 80 горожан получили ранения.
По состоянию на 7 февраля в больницах Днепра все еще находятся на стационарном лечении 5 пострадавших.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Отмечается, что их состояние стабильное.
Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Не простим! Отомстим!
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