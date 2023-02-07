Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: еще 5 пострадавших в больнице, в каком они состоянии

В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на жилом массиве Победа.

Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. К сожалению, эта ужасающая атака убила 46 человек, среди которых и дети. Более 80 горожан получили ранения.

По состоянию на 7 февраля в больницах Днепра все еще находятся на стационарном лечении 5 пострадавших.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Отмечается, что их состояние стабильное.

Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Не простим! Отомстим!

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