Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 января

Сегодня 08:30
просмотров

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены. В результате прилета погибли 45 человек, в том числе 6 детей.

Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 января

Без вести пропавшими до сих пор остаются 19 человек, среди них 4 ребенка. В настоящее время проводится идентификация 15 тел погибших.

На месте взрыва спасены 39 человек, в том числе 6 детей. В результате трагедии травмированы 79 человек, среди которых 16 — дети. В городских больницах находятся 28 человек. 10 из них – в тяжелом состоянии.

На место трагедии приходят люди, чтобы почтить память людей, которые стали жертвами российского террора. На остановку рядом с разрушенным домом несут игрушки, цветы и свечи.

Представители департамента социальной политики принимают пострадавших. Им помогают восстановить утраченные документы и формируют списки на получение финансовой помощи.

Граждане, ставшие жертвами ракетного удара, могут получить 3 вида материальной помощи:

  • на лечение пострадавших;
  • на погребение;
  • на восстановление жилья или компенсацию за утраченное при взрыве жилье.

Для того, чтобы получить материальную помощь, следует обратиться в Штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара. Он расположен на площади Шевченко, 7 (здание администрации Соборного района). По поручению городского головы Бориса Филатова Штаб работает ежедневно с 8 до 20 часов.

Проконсультироваться, куда приносить документы и другие подробности можно узнать по телефону – (068) 557-34-19.

Более 300 человек, потерявших квартиры от удара ракеты, получат от городских властей по 1 миллиону гривен на приобретение нового жилья. Кроме того, городские власти ведут переговоры с представителями бизнеса и благотворительных фондов, чтобы те также приняли участие в финансовой помощи пострадавшим.

Сейчас по заданию городского головы в 3 учебных заведениях граждане могут найти временное убежище. Там есть кровати и все, что нужно для пребывания. Находятся они по адресам:

  • УВК № 111, ул. Набережная Победы, 138
  • УВК № 130, просп. Героев, 38 Центр;
  • Центр «Штурм», ул. Гетмана Петра Дорошенко, 9

На месте трагедии продолжают работать правоохранители. Они установили палатку, где принимают заявления от пострадавших в результате ракетного удара.

Также для поиска без вести пропавших можно обращаться по телефонам полиции Днепра:

  • +380 (93) 665 95 82
  • +380 (50) 622 89 46

Читайте также:

Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 январяУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 январяРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского

    12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат…

    В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

    В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают…

    На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других «за русский»
    Новости Днепра
    Вчера 23:19
    На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других «за русский»

    Вопрос языка остро стоит сейчас в нашем обществе.

    РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ сбили вражеский Су-25, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ сбили вражеский Су-25, — Генштаб

    РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в…

    Последние новости

    На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика
    На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика

    Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского
    Сегодня состоится прощание с Героем: на фронте погиб житель Каменского

    12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Лепеха Владимир Владимирович. Произошло это в Донецкой области. У мужчины остались жена, два сына и отец.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты
    В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

    В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали монета изготовлена из серебра.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь
    Погода в Днепре в среду, 18 января: облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других «за русский»
    На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других «за русский»

    Вопрос языка остро стоит сейчас в нашем обществе.

    Вчера 23:19
    0
    просмотров
    РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ сбили вражеский Су-25, — Генштаб
    РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ сбили вражеский Су-25, — Генштаб

    РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский самолет Су-25.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту
    Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту

    Парень вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре в результате ракетной атаки на многоэтажку погиб известный тренер по легкой атлетике и его жена
    В Днепре в результате ракетной атаки на многоэтажку погиб известный тренер по легкой атлетике и его жена

    14 января россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

    Вчера 21:14
    0
    просмотров
    Будут ли в Днепре в этом году официальные места для погружения на Крещение
    Будут ли в Днепре в этом году официальные места для погружения на Крещение

    Днепрян призвали отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Ford и волонтерская скорая
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Ford и волонтерская скорая

    Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской произошла авария. Столкнулись Ford и Toyota, на которой ехали врачи-волонтеры организации «Врачи без границ».

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх