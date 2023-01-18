Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно на утро 18 января

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены. В результате прилета погибли 45 человек, в том числе 6 детей.

Без вести пропавшими до сих пор остаются 19 человек, среди них 4 ребенка. В настоящее время проводится идентификация 15 тел погибших.

На месте взрыва спасены 39 человек, в том числе 6 детей. В результате трагедии травмированы 79 человек, среди которых 16 — дети. В городских больницах находятся 28 человек. 10 из них – в тяжелом состоянии.

На место трагедии приходят люди, чтобы почтить память людей, которые стали жертвами российского террора. На остановку рядом с разрушенным домом несут игрушки, цветы и свечи.

Представители департамента социальной политики принимают пострадавших. Им помогают восстановить утраченные документы и формируют списки на получение финансовой помощи.

Граждане, ставшие жертвами ракетного удара, могут получить 3 вида материальной помощи:

на лечение пострадавших;

на погребение;

на восстановление жилья или компенсацию за утраченное при взрыве жилье.

Для того, чтобы получить материальную помощь, следует обратиться в Штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара. Он расположен на площади Шевченко, 7 (здание администрации Соборного района). По поручению городского головы Бориса Филатова Штаб работает ежедневно с 8 до 20 часов.

Проконсультироваться, куда приносить документы и другие подробности можно узнать по телефону – (068) 557-34-19.

Более 300 человек, потерявших квартиры от удара ракеты, получат от городских властей по 1 миллиону гривен на приобретение нового жилья. Кроме того, городские власти ведут переговоры с представителями бизнеса и благотворительных фондов, чтобы те также приняли участие в финансовой помощи пострадавшим.

Сейчас по заданию городского головы в 3 учебных заведениях граждане могут найти временное убежище. Там есть кровати и все, что нужно для пребывания. Находятся они по адресам:

УВК № 111, ул. Набережная Победы, 138

УВК № 130, просп. Героев, 38 Центр;

Центр «Штурм», ул. Гетмана Петра Дорошенко, 9

На месте трагедии продолжают работать правоохранители. Они установили палатку, где принимают заявления от пострадавших в результате ракетного удара.

Также для поиска без вести пропавших можно обращаться по телефонам полиции Днепра:

+380 (93) 665 95 82

+380 (50) 622 89 46

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