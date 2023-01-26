Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: 12 пострадавших в больнице – в каком они состоянии

Российская ракета Х-22 попала в многоэтажку на жилом массиве Победа.
Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. Сотни спасателей, правоохранителей, военных и неравнодушных горожан разбирали завалы. Из-под развалин дома удалось спасти 39 человек.
К сожалению, эта ракетная атака унесла жизни 46 днепрян, более 80 получили ранения.
В пресс-службе Днепропетровской ОВА рассказали, что сейчас стационарно лечатся 12 пострадавших (9 женщин, 2 мужчины и 1 ребенок). Состояние всех пациентов стабильное.
Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим!
Выражаем искренние соболезнования тем, кто потеряли родных и друзей из-за этой страшной трагедии.
Не простим! Отомстим!
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