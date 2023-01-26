Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: 12 пострадавших в больнице – в каком они состоянии

В Днепре сотрудники военкоматов продолжают вручать повестки в самых разных местах, поскольку в стране идет всеобщая мобилизация. В конце декабря 2022 года изменились правила вручения повесток. Прописаны они в Постановлении Кабинета Министров №1487.

Днепр меняется каждый день, не говоря уже о том, какие изменения наш город пережил за десятилетия. Часть «старого» города можно увидеть до сих пор, а часть его зданий и улиц осталась только на снимках. Журналисты dnepr. info собрали ТОП-12 фото…