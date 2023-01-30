Ракетный удар по многоэтажке: еще десять человек до сих пор находятся в больницах Днепра

Из больниц Днепра выписали большинство пострадавших в результате ракетного удара по дому в Днепре 14 января.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По состоянию на 30 января в больницах Днепра до сих пор находятся 10 пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке. Из них – один ребенок. Отмечается, что состояние всех пациентов стабильное. Остальные пострадавшие лечатся дома.

В ОВА уточнили, что среди травмированных, в частности, четверо переселенцев.

Напомним, в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре погибли 46 человек, еще 82 человека получили ранения разной степени тяжести.

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