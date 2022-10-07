Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье: количество жертв возросло до 11

Число жертв в результате ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье возросло до 11. Из-под завалов удалось спасти 21 человека.

По состоянию на утро 7 октября в Запорожье продолжаются спасательные работы на местах попадания ракет. По одному адресу из-под завалов пятиэтажного дома деблокировали 8 тел. Спасли 6 человек, из которых 5 госпитализировали.

Под завалами четырехэтажного дома обнаружили троих погибших. Спасатели деблокировали 15 человек, из них 8 госпитализировали.

К спасательным работам привлекли 45 бойцов ГСЧС и 12 единиц техники, а также 5 единиц техники коммунальщиков.

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