Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

В Кривом Роге сегодня, 6 декабря был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли.

По данным Александра Вилкула, оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в городе.

В случае повторных взрывов рекомендуется проследовать в укрытия.

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