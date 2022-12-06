Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

По данным Александра Вилкула, оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в городе.
В случае повторных взрывов рекомендуется проследовать в укрытия.
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