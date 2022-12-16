Ракетный удар по Кривому Рогу: 2 человека погибли, среди раненых – дети

Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.

К сожалению, одна из них попала в жилой дом в Кривом Роге.

В результате разрушен подъезд.

Об этом сообщает глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.

К сожалению, два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице.

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