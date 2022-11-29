Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия

Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра слышали взрывы. Сегодня в сети показали последствия попадания ракет.

Вчера вечером враг выпустил на Днепропетровскую область четыре ракеты.

Руководитель военной администрации области Валентин Резниченко в своем телеграм-канале опубликовал последствия ударов по частному предприятию в Днепре.

«Это то, что осталось от частого предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. «Русский мир» несет только разрушение. И будет отвечать за все свои преступления», — подписал фото Валентин Резниченко.

Взрывной волной были повреждены здания и транспорт, что находился в то время на территории предприятия.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: