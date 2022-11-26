Ракетный удар по Днепру: уже 13 пострадавших, в том числе 17-летний юноша

Ударили по частному сектору. К сожалению, есть масштабные разрушения домов и раненые среди жителей.
По состоянию на 15:00 к врачам уже обратились 13 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
К врачам уже обратились 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша. На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек, – написал он.
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