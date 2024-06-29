Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек

В Днепре пропавшими без вести после ракетного удара российских войск числятся 5 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Спасатели разбирали завалы разбитой многоэтажки.

По данным полиции, по состоянию на сегодняшнее утро известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. Среди пострадавших – младенец и беременная женщина. Спасены 2 человека. В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.

Пожар был ликвидирован, было вывезено 190 тонн строительного мусора.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре устанавливают личность погибшего человека в результате удара по многоэтажке.

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