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Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек

Сегодня 09:32
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В Днепре пропавшими без вести после ракетного удара российских войск числятся 5 человек.

Новости Днепра про Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Спасатели разбирали завалы разбитой многоэтажки.

По данным полиции, по состоянию на сегодняшнее утро известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. Среди пострадавших – младенец и беременная женщина. Спасены 2 человека. В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.

Пожар был ликвидирован, было вывезено 190 тонн строительного мусора.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре устанавливают личность погибшего человека в результате удара по многоэтажке.

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