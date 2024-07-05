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Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось

Сегодня 07:41
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В больнице Днепра скончалась женщина, пострадавшая от атаки врага по Днепру 3 июля.

Новости Днепра про Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось

Еще одно трагическое известие передал глава ОВА Сергей Лысак.

В больнице скончалась еще одна женщина, раненая в Днепре накануне. Ей было 72 года, – доложил он в сообщении.

По состоянию на утро 5 июля известно о 8 жертвах российской атаки на Днепр 3 июля.

Известно, что в больницах города до сих пор находятся пострадавшие.

Напомним, вчера вечером, несмотря на все усилия медиков, в одной из больниц Днепра умерла еще одна пострадавшая от ракетных обстрелов в тот день. Число раненых возросло до 58 человек.

Кроме того, Сергей Лысак доложил, что ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три шахеда. А также, что Никополь снова оказался под атакой вражеских дронов-камикадзе. К счастью, пострадавших нет, есть повреждение инфраструктуры.

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