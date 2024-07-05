Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось

Еще одно трагическое известие передал глава ОВА Сергей Лысак.
В больнице скончалась еще одна женщина, раненая в Днепре накануне. Ей было 72 года, – доложил он в сообщении.
По состоянию на утро 5 июля известно о 8 жертвах российской атаки на Днепр 3 июля.
Известно, что в больницах города до сих пор находятся пострадавшие.
Напомним, вчера вечером, несмотря на все усилия медиков, в одной из больниц Днепра умерла еще одна пострадавшая от ракетных обстрелов в тот день. Число раненых возросло до 58 человек.
Кроме того, Сергей Лысак доложил, что ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили три шахеда. А также, что Никополь снова оказался под атакой вражеских дронов-камикадзе. К счастью, пострадавших нет, есть повреждение инфраструктуры.
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