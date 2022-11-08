Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области

Во вторник, 8 ноября, на 258-й день войны на Украине, противник продолжил обстрел Днепропетровской области.

Сегодня оккупанты трижды обстреливали Никопольщину. Они обстреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО Никопольскую, Красногригровскую и Марганецкую громады. Главное, что люди не пострадали. В настоящее время последствия атак все еще выясняются, — сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, на остальных наших территориях региона — день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Путь Украины к победе труден. Но никакие трудности не заставят нас отказаться от нашей цели. Наше государство будет свободным, разрушенное — восстановится. Усилиями каждого из нас мы преодолеем жестокого врага», — добавил Лукашук.

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