Ракетные удары по Днепру 28 апреля: ГСЧС рассказала о последствиях атаки

В пятницу, 28 апреля, Днепр атаковали ракетами.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, утром 28 апреля враг атаковал Днепр ракетами.

В одном из районов города разрушено складское здание на площади 600 кв. На месте попадания возник пожар на площади 50 кв. Спасатели ликвидировали его в 05.25. Информация о погибших и раненых на предприятии не поступала.

Кроме того, на территории строительной базы занялся ангар со строительными материалами на площади 400 кв.м. В 05:34 пожар был локализован, в 08:35 — ликвидирован. На месте спасен 1 человек, погибших и раненых нет.

Также, в другом районе города в результате попадания в частный жилой дом загорелась крыша на площади 35 кв.м. Пожар ликвидирован в 05:37.

К сожалению, в результате удара погибли 2 человека: 31-летняя женщина и 3-летний ребенок.

Также травмированы 3 человека: мужчины 1992 и 1968 года рождения, женщина 1963 года рождения. Они получают необходимую помощь.

Как сообщили в воздушном командовании на восток, над Днепропетровщиной сбили 7 ракет.

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