Ракета сожгла дом и убила собаку: семья, пострадавшая после прилета по Днепру, нуждается в помощи

Субботнее утро. Ничего не предвещало беды. Ты занимаешься своими делами, идешь в магазин, готовишь завтрак, как вдруг – взрыв, российская ракета разрушает всю твою жизнь.

Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами. Одна из них попала в частный сектор. К сожалению, пострадали 13 человек. Кроме того, повреждены десятки домов.

Среди пострадавших и семья Алексея Ильина. Дом и автомобиль его родителей сгорели. Мама сейчас в больнице. Отец и сестра не пострадали, потому что в момент взрыва были не дома.

Я живу в другом месте. Слышал взрыв. Через 15 минут сестра сообщила, что прилетело в наш дом. Он разрушен, все вещи сгорели, от машины остался только остов. Еще три часа назад у моих родителей было все. В доме еще была собака. Где она – неизвестно. Соседи говорят, что видели, как она убегала, – рассказал Алексей.

Позже парень сообщил на своей странице в соцсети, что собака, к сожалению, погибла.

Сегодня ракета рашистов сожгла мой дом, где я прожил 16 лет, убила мою собаку и чуть не убила мою мать. Не прощу, – написал парень.

Если у вас есть возможность помочь семье Алексея, можете отправить посыльную сумму на карту: 4149499157559780, Алексей Ильин.

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