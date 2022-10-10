Ракета разорвалась в 5-ти метрах перед автобусом: мэр Днепра о утреннем ракетном ударе (ФОТО)

Люди чудом спаслись.

По словам Бориса Филатова, перед одним из автобусов попала ракета. Расстояние было менее 5-ти метров. Но произошло чудо и все находившиеся в салоне пассажиры — живы.

Хотя Бог умер, но чудеса иногда происходят. Обычный пассажирский автобус. Ракета взорвалась буквально в 5 метрах. Все живы, – отметил он.

Однако окончательное количество пострадавших при ракетных обстрелах назовут позже. Ждем информацию от военной администрации.

А вот так выглядит улица, где произошел взрыв. Фото предоставили журналисты Общественного.Днепр

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