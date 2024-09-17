Рада поддержала законопроект о повышении налогов
Верховная Рада поддержала законопроект о повышении налогов.
Яна Юхименко
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Да, новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление ВЗ в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;
- повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
- установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем, - добавил Железняк.
За законопроект проголосовали 241 депутат, против выступили 14, 28 воздержались.
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