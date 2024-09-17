Рада поддержала законопроект о повышении налогов

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении налогов.

Яна Юхименко

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Да, новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление ВЗ в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.


Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем, - добавил Железняк.

За законопроект проголосовали 241 депутат, против выступили 14, 28 воздержались.

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