Работник СТО угнал автомобиль клиента и хотел сбежать из Днепра

На станции технического обслуживания, что в Индустриальном районе Днепра украли автомобиль клиента. Угнал машину один из работников, который занимался ремонтом транспорта.
1 июля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля клиента от представителей СТО. Впоследствии автомобиль с 32-летним подозреваемым стражи порядка задержали в городе Подгородное.
Мужчина хотел убежать из города, но правоохранители догнали его и задержали днепрянина.
Оказалось, что вор уже имеет судимости. Мужчине сообщили о подозрении.
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