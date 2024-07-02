Работник СТО угнал автомобиль клиента и хотел сбежать из Днепра

Днепрянин угнал авто из СТО и хотел на нем бежать из города.

На станции технического обслуживания, что в Индустриальном районе Днепра украли автомобиль клиента. Угнал машину один из работников, который занимался ремонтом транспорта.

1 июля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля клиента от представителей СТО. Впоследствии автомобиль с 32-летним подозреваемым стражи порядка задержали в городе Подгородное.

Мужчина хотел убежать из города, но правоохранители догнали его и задержали днепрянина.

Оказалось, что вор уже имеет судимости. Мужчине сообщили о подозрении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: