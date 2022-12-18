Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы

По словам Укрэнерго, все АЭС вышли на плановую мощность, кроме Запорожской.
Отмечается, что в воскресенье объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на дефицит в системе.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и электростанциях. Ремонтники сталкиваются с проблемами из-за погодных условий (усиление морозов, сильный ветер).
Всем облэнерго дали лимиты потребления, если их превысит – начнутся аварийные отключения.
К примеру, сегодня на Днепропетровщине уже действуют экстренные отключения из-за сложной ситуации после обстрелов.
По словам экспертов, уже во вторник 20 декабря ситуация может стабилизироваться, если не произойдет обстрел.Яна Юхименко
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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