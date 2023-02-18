Работал на «Интерпайпе», был отзывчивым и преданным: в боях с оккупантами погиб 24-летний защитник из Днепропетровщины

Парень работал фрезеровщиком термоотдела ТНЦ-1 на заводе «Интерпайп», куда пришел после службы в армии. Наставники и коллеги погибшего героя вспоминают его как способного ученика, очень отзывчивого и открытого человека.
На странице «Интерпайп НТЗ» в Facebook пишут, что Виталий без колебаний взял в руки оружие после широкомасштабного наступления РФ в Украину.
«На оборону страны он без колебаний встал с первых дней войны. Весной во время боев за Волноваху Виталий получил тяжелое ранение ноги, но это не остановило его в желании защищать свою страну. После лечения и реабилитации вернулся в свою бригаду в Донецкую область», — вспоминают бойца коллеги.
Дома воина ждали родители и сестра. 17 февраля 24-летнего Виталия похоронили в родном селе.
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Анна Кравчук
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