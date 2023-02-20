«Работает» заместителем начальника цеха: на заводе в Днепре нашли раненую птицу (ФОТО)

О находке рассказала известная волонтер Вероника Конькова.
По ее словам, пернатого увидели на территории одного из промышленных предприятий Днепра. Пока Вероника добиралась до завода, птица успела «поработать» заместителем начальника цеха. Поэтому его прозвали Господин Заместитель. Днепряне шутят, что судя по грозному взгляду пернатого, неизвестно, кто был начальником.
Волонтер отметила, что лапки целие, явных признаков ЧМТ у птицы нет, но ноги работают плохо. Она подозревает, что у пернатого точно есть инфекция.
Так что основная проблема это явно инфекция, но сотрясение мозга все равно имею в виду. Прогноз пока очень осторожен, но если преодолеем болячки, то будет выпускной, — отметила Вероника.
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