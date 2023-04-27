Пива нет: в Днепре на Гладкова загорелся магазин с алкоголем

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Ночью 27 апреля в Шевченковском районе города произошел пожар внутри пивного магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки. Спасатели прибыли на место и приступили к тушению.
Через 40 минут возгорание было ликвидировано. Огонь повредил облицовку стен и потолков, товарную продукцию, мебель на общей площади 5 кв. м.
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