Пива нет: в Днепре на Гладкова загорелся магазин с алкоголем

Через 40 минут возгорание было ликвидировано. Огонь повредил облицовку стен и потолков, товарную продукцию, мебель на общей площади 5 кв. м.

Ночью 27 апреля в Шевченковском районе города произошел пожар внутри пивного магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки. Спасатели прибыли на место и приступили к тушению.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области .

В Днепре по улице Гладкова загорелся магазин разливного пива.

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