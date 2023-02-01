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  • Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб

Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб

Сегодня 13:35
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Сотрудники "Аквариума" рассказали, как пережили последний массовый блекаут.

Новости Днепра про Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб

Помните историю о днепровском «Аквариуме», где из-за блекаута в ноябре погибла часть тропических рыбок, а другие животные были на грани смерти? Сотрудники рассказали, как им удалось спасти местного крокодила Гену.

Тогда почти двое суток «Аквариум» был без света и отопления. Для тропических рыб и крокодила это было сложным испытанием. Сотрудникам пришлось поддерживать нужную температуру в резервуарах вручную, пишет Главком.

Руководитель учреждения Николай Ерух рассказал, что в «Аквариум» идут два кабеля питания от электроподстанции. Обычно, если постоянный вышел из строя, включается запасной. Но в ноябре не работали оба, потому что весь город остался без электричества. У «Аквариума» был генератор, но его не хватало, чтобы удовлетворить все потребности. Поэтому почти двое суток сотрудники вручную грели воду на двухкомфорочной плите, которую привез руководитель. Затем кипяток понемногу подливали в резервуар с рыбками, чтобы держать нужную температуру.

Новости Днепра про Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб

Особенно сильно стрессовал крокодил Геннадий, ведь к нему постоянно заходили люди, а он привык к уединению. Так как Геннадий любит иногда погружаться в свой бассейн, сотрудникам пришлось подливать туда кипяток, но делать это так, чтобы не «сварить» крокодила.

Из-за отсутствия электроэнергии днепровский «Аквариум» потерял 11 видов рыб. Однако руководитель уверяет: это те, которых можно купить или выменять через аквариумистов.

Новости Днепра про Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб

В «Аквариуме» отметили, что сейчас ситуация стабилизировалась, хотя даже четырехчасовые отключения света доставляют немало проблем. Тем не менее, сильно помогли днепряне, которые после публикаций СМИ начали бросать средства, на которые в «Аквариуме» сделали запасы на случай отключений света.

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Новости Днепра про Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыбУкраїнська Новости Днепра про Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыбРусский

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