Пытался нажиться на переселенцах: мэра Новомосковска Резника заключили под стражу

Городскому голове Новомосковска, что на Днепропетровщине, Сергею Резнику избрали меру пресечения.
Чиновника взяли под стражу с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен.
Сергей Резник был задержан 9 апреля. Как сообщили в ДБР, мэр и его секретарь пытались нажиться на переселенцах. Чиновники просили 30 тысяч долларов у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев в недостроенной школе, стоящей заброшенной еще с 90-х.
Резник за вознаграждение обещал вынести вопрос о передаче в аренду недостроенной школы на сессию горсовета и повлиять на депутатов, чтобы те проголосовали за это решение.
Мэру и секретарю сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает наказание – до 12 лет с конфискацией имущества.
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