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Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

Сегодня 22:00
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Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

Новости Днепра про Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным пограничников, при попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний мужчина из Буковины.

«Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, пограничный наряд от отдела «Солотвино» увидел посреди реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды», — говорится в сообщении Западного регионального управленния ГПСУ.

Как отмечается, мужчина стал уже 15 утопленником, погибшим в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.

Новости Днепра про Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

Новости Днепра про Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

Новости Днепра про Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

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Новости Днепра про Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границыУкраїнська Новости Днепра про Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границыРусский

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