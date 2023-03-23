Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы

Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным пограничников, при попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний мужчина из Буковины.

«Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, пограничный наряд от отдела «Солотвино» увидел посреди реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды», — говорится в сообщении Западного регионального управленния ГПСУ.

Как отмечается, мужчина стал уже 15 утопленником, погибшим в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.

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