Пыталась согреться: на Днепропетровщине 60-летняя женщина отравилась угарным газом

60-летняя жительница Криничанского чуть не погибла. Женщина занесла в дом большую кастрюлю, в которую она положила угли. Она подожгла их и накрыла металлической плитой.

Об этом говорится в публикации сотрудника сферы охраны здоровья Ларисы Быденцевой.

Потерпевшая объяснила, что это был «эксперимент». Она хотела проверить, как будет ее «изобретение» обогревать жилье. Ее доставили в больницу в Каменском с диагнозом «отравление угарным газом». В крови оказалось 25% карбоксигемоглобина, она чудом выжила.

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